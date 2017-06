Prey - Kein New Game Plus zur Veröffentlichung

Prey wird keinen New Game Plus Modus zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bieten. Das bestätigten die Arkane Studios während eines Live-Streams zum kommenden Bethesda-Shooter. New Game+ ist ein Spielmodus, der nach dem Durchspielen freigeschaltet wird.

Die Entwickler von Prey stellten sich in einem Live-Stream der Fragen der Spieler. So wurde nochmals auf die System-Anforderungen der PC-Version eingegangen. Zudem bestätigte Arkane Studios, dass es zum Release vorerst keinen New Game Plus Modus in Prey geben wird.

Prey ohne New Game Plus Modus

Unter New Game+ oder auch NG+ versteht man einen Spielmodus, der nach dem erstmaligen Durchspielen verfügbar wird. Er bietet meisten andere Gameplay-Mechaniken oder Inhalte, die es beim ersten Spielen noch nicht gab. Beispielsweise in Dishonored 2, ebenfalls von Arkane Studios, wurde der New Game Plus nachträglich integriert.

Wie das bei Prey aussieht, ist bislang aber unbekannt. Bethesda und Arkane Studios kündigten lediglich an, dass es den NG+ nicht zum Veröffentlichungszeitpunkt geben wird. Die Entwickler halten es sich demnach offen, den Modus noch später mit einem Update einzubauen.

Infos zu Prey

