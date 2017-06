Prey - Entfernte Feature durch Mods spielbar

Viele Änderungen am eigentlichen Gameplay von Prey hätte es geben können, wenn die Entwickler die Feature nicht kurzerhand wieder entfernt hätten. Ein Modder hat diese Feature nun reaktiviert und dem könnt ihr gleichtun mit der entsprechenden Mod.

Vor kurzem haben wir über das Beta-Update 1.03 berichtet, das Einzug im narrativen Sci-Fi-Horror-Shooter Prey halten sollte. Mit dem Update gibt es sogar einen Support für die PS4 Pro, allerdings gibt es hier das eine oder andere Problem. Alle Infos dazu in der News:



Abseits dessen gibt es sogar diverse Feature im Spiel, die im eigentlichen Endprodukt nicht mehr zu finden waren, da sie allem Anschein nach einfach deaktiviert wurden. Ein findiger Modder hat es nun jedoch geschafft, diese Deaktivierung rückgängig zu machen. So dürfen wir uns nun über die Mod "Prey for Death" und "Prey Immersion Mod" freuen.

Lustigerweise sah die Mod "Prey for Death" vor, dass es abseits des negativen Zustands Verstrahlung auch noch weitere Survival-Elemente gab. Dazu zählen z.B. Knochenbrüche, Blutungen oder Blindheit, die allesamt einen Einfluss auf die Schwierigkeit des Spiels genommen hätten. So löse beispielsweise die Blindheit einen ähnlichen Effekt wie die Trunkenheit im Spiel aus. Durch einen medizinischen Operator oder mit bestimmten Items hätte man den Problemen Abhilfe verschaffen können.

Der entsprechende Modus hätte es aber wirklich in sich gehabt. Denn an weiteren Ecken wurde scheinbar geschraubt. Beispielsweise am HUD, das nicht auf Feinde hingewiesen hätte oder die Tatsache, dass man sich mehr Items selber craften müsste. Die entsprechenden Mods findet ihr via Nexusmods auf folgender Webseite:

Die andere Mod "Prey Immersion Mod" nimmt lediglich optische Anpassungen vor. Hier sei der Fokus auf die Erhöhung der Immersion gelegt, indem Items nicht mehr aufblinzeln, einzelne Punkte im HUD deaktiviert werden oder diverse Icons verschwinden. In einem Update sollen sogar noch die einzelnen Anzeigeleisten hinzukommen. Schlussendlich dürfte sich diese Mod aber auch auf den Schwierigkeitsgrad auswirken.

