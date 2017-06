Prey - Day-One-Update: Größe und Patch-Notes

Prey bekommt von Bethesda ein Day-One-Patch, der die letzten Fehler vor Release beheben soll. Zum Veröffentlichungs-Termin am Freitag müssen sich die Aktualisierung alle Spieler auf der PlayStation 4, Xbox One und PC herunterladen.

Bethesda und Arkane Studios wollen Prey möglichst fehlerfrei veröffentlichen und geben daher schon die Infos für den Day-One-Patch bekannt. So muss am Freitag vor dem Spielen erstmal ein Update auf die PlayStation 4, Xbox One und den PC heruntergeladen werden, das 1,3 GB groß ist.

Day-One-Update für Prey auf PS4, Xbox One und PC

Laut den offiziellen Patch-Notes wurden Fehler mit der KI-Steuerung, einigen Textstellen, Soundeffekten, der falschen Anzeige von Gegnern und dem Speichern sowie Laden behoben. Außerdem gab es Optimierungen der Steuerung und beim Gameplay. Die Framerate (Bildwiederholungsrate) soll ebenfalls verbessert worden sein.

Mit Prey erscheint am Freitag der neueste Bethesda-Shooter, der ein neues Kapitel von Prey aufschlagen soll und bewusst nicht Prey 2 genannt wurde. Entwickler Arkane Studios beantwortete zuvor einige Fragen der Spieler und wies unter anderem darauf hin, dass es keinen New Game Plus Modus zum Release geben wird.

Sobald die vollständigen Patch-Notes bekannt sind, veröffentlichen wir sie an dieser Stelle.

