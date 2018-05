The Predator - Offizieller Trailer ist da, stärkster Predator aller Zeiten

The Predator kehrt zurück und wird stärker als je zuvor gegen seine menschliche Beute ankämpfen. Der erste Teaser-Trailer ist erschienen und es sieht nach einem vielversprechenden Reboot des Franchises aus.

20th Century Fox hat den offiziellen Trailer zum Sci-Fi-Horror The Predator veröffentlicht. Der Film wird von Shane Black als Regisseur inszeniert. Das Drehbuch entstand in Zusammenarbeit mit Fred Dekker und gemeinsam möchten sie den Predator zurück zu seinen Wurzeln bringen - es handelt sich also um eine Art Reboot!

Mit "Predator Upgrade"

Ob sie dem ausgestorbenen Franchise wieder zur alten Stärke verhelfen können, bleibt bis zum Kinostart offen, allerdings sprechen einige Details im Vorhaben für sich. Der Film soll nichts für Zartbesaitete werden, also keine Abstriche aufgrund von Zugänglichkeit werden hier gemacht. Black möchte laut Aussagen an einigen Stellen schrauben, um das ganze Paket ein wenig aufzuwerten. Einen Blick ins Setting erhaltet ihr schon jetzt. Bislang ist nicht bekannt, ob Arnold Schwarzenegger einen Cameo-Auftritt haben wird.

Der offizielle Teaser-Trailer, den wir unterhalb der News für euch eingebunden haben, zeigt noch lange nicht alles. Aber der Predator macht optisch auf jeden Fall eine gute Figur. Inhaltlich werden wir es hier mit dem stärksten Predator aller Zeiten zu tun bekommen, da ihre DNA nun durch andere Spezies aufgewertet wurde. Das dürfte ein wahrer Schrecken für die Menschen bedeuten und somit kein schöner Umstand für die Ex-Soldaten werden, die sich ihm schlussendlich in den Weg stellen. Der Kinostart von The Predator bezieht sich hierzulande auf den 13. September 2018.

