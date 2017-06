Praey for the Gods - Entwickler musste Spiel umbenennen

Die Entwickler von Prey for the Gods mussten ihr Spiel aufgrund von Markenrechten seitens Bethesda, umbenennen. Das Spiel trägt jetzt den Titel Praey for the Gods. Auch Bethesda äußert sich erstmalig zu dem Vorfall.

Es ist nicht der erste Fall und wird sicherlich auch nicht der letzte sein: Es geht um Rechte an Namen und die Firmen, die diese gesetzlich durchsetzen. Jetzt erneut geschehen bei dem durch Crowdfunding finanzierten Prey for the Gods. Der Titel orientiert sich stark an dem Klassiker Shadow of the Colossus und konnte in der Community schon für reges Aufsehen sorgen.

Das Interesse war so groß, dass auch Bethesda von dem Spiel hörte und sich wahrscheinlich sehr wunderte, denn eben jene brachten zuletzt den Titel Prey heraus, an dem sie auch die Namensrechte besitzen. Die Entwickler von No Matter Studios wurden laut Bethesda schon im November 2015, dementsprechend sogar schon bevor die Kickstarter-Kampagne überhaupt begann, von dieser Tatsache informiert. Seitdem soll es mehrfach zu erneuten Kontaktaufnahmen gekommen sein, die das Team von Prey for the Gods allerdings kalt gelassen haben soll. Ein Vertreter von Bethesda dazu:

Wir hatten nicht wirklich eine Wahl. Wenn wir nicht dagegen vorgegangen wären, hätten wir riskiert unsere Marke Prey zu verlieren und das wäre nicht akzeptabel. Leider funktioniert so das Markenrecht.

Der Mutterkonzern von Bethesda, Zenimax, erwarb im Jahr 2009 die Rechte an dem Namen von id Software und leitete daher jetzt offenbar rechtliche Schritte. Dadurch wurde die Situation scheinbar doch etwas zu brenzlig und die No Matter Studios hatten kaum eine andere Wahl als das Spiel ganz simpel umzubenennen in Praey for the Gods. Man hätte auch die Chance gehabt, gerichtlich gegen die Klage vorzugehen, aber man wollte keine Crowdfunding-Gelder dafür nutzen oder gar weitere Spenden für ein solches Verfahren sammeln.

Egal wie man es betrachtet - Praey for the Gods dürfte als Gewinner aus der Sache heraus gehen, denn so erhielt der Titel eine Menge "kostenlose" Publicity, die dem Entwickler keinesfalls schaden sollte.

Praey for the Gods soll im Dezember 2017 für PC und Mac erscheinen. Eine Version für Xbox One und PlayStation 4 soll danach folgen.

