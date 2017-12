Pokémon - So sieht der neue Ash Ketchum aus

Mit dem nächsten Pokémon-Film bekommt Serienheld Ash Ketchum erneut ein neues Aussehen spendiert. Die alternative Timeline soll im einundzwanzigsten Film fortgesetzt werden.

Mit dem zwanzigsten Pokémon-Film, Du bist dran, führten die Macher eine alternative Timeline ein. Nun soll diese im einundzwanzigsten Film fortgesetzt werden.

Erneut dabei ist natürlich Ash Ketchum, der mit völlig neuen Charakteren die Regionen bereist. Doch an seinem Aussehen hat sich abermals einiges verändert.

Pokémon Film-Ende bringt Fans zum Ausrasten

Ash Ketchum nun deutlich weiblicher

Fans sind der Meinung, dass Ash nun deutlich weiblichere Züge zeigt. Dieser Eindruck entsteht offenbar durch die leicht rötlich gefärbten Bäckchen im ersten Teaser-Trailer, der kürzlich veröffentlicht wurde.

Der 21. Pokémon-Film soll am 13. Juli 2018 in den japanischen Kinos erscheinen. Die Erstausstrahlung in Deutschland ist noch unklar.