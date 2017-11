Pokémon - Nintendo Switch-Ableger soll revolutionär werden

Der nächste Pokémon-Ableger wird für die Nintendo Switch erscheinen und soll die Reihe revolutionieren sowie die altbekannte Formel der Reihe brechen. Diese Gerüchte und Spekulationen geistern derzeit durch das Internet und lassen Fans schon jetzt ungeduldig auf und ab laufen.

Erst vergangenen Freitag sind Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond für den Nintendo 3DS veröffentlicht worden. Nun arbeiten die Entwickler von Game Freak an einem Nintendo Switch-Ableger.

Nintendo Switch-Ableger soll revolutionär werden

Dies wäre der erste Teil, der für die stärkere Hybrid-Konsole erscheint, wodurch auch die Möglichkeiten deutlich erweitert werden dürften. Laut einiger Gerüchte, die derzeit auf Reddit die Runde machen, könnte der Nintendo Switch-Titel revolutionäre Veränderungen für die gesamte Reihe mit sich bringen und die altbekannte Formel der RPG-Reihe brechen. Als Beispiel dafür werden Titel wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowie Super Mario Odyssey mit ihrer offenen Spielwelt genannt.

Auslöser für diese Mutmaßungen ist ein Insider, der auf Reddit eine Liste mit Gerüchten veröffentlicht hat, die eine Vielzahl von nicht angekündigten Spielen für verschiedene Plattformen voraussagt. Innerhalb eines Podcasts auf YouTube ist der Kanal "Easy Allies" den Gerüchten auf den Grund gegangen. Easy Allies ist eine unabhängige Gruppe erfahrener Autoren und Videoproduzenten, die gerne Videospiele spiele, die Spielebranche analysieren und mit der Community interagieren. Dabei ist auch der neue Pokémon-Titel in den Fokus der Diskussion gerückt.

Laut Producer Michael Damiani wollte Entwickler Game Freak auch bei dem kommenden Pokémon-Ableger der bisherigen Formel treu bleiben. Allerdings seien die Reaktionen auf Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey bei der Community so gut angekommen, dass sich die Verantwortlichen dazu entschieden haben, den Titel gänzlich anders zu gestalten.

Bisher sind dies allerdings lediglich Gerüchte und Spekulationen. Wir können aber gespannt sein, welche Ideen sich die Entwickler für den nächsten Pokémon-Teil für die Nintendo Switch einfallen lassen.

