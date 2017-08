Pokémon - Misty und Rocko zurück im Anime

Zwei Ikonen der Pokémon-Serie sollen schon bald in den Anime zurückkehren. Misty und Rocko werden in zwei Episoden der aktuellen Staffel eine besondere Rolle spielen. Die Folgen werden in Deutschland erst in mehreren Monaten ausgestrahlt.

Sie gelten nach Ash Ketchum als die bekanntesten Charaktere des Pokémon-Anime: Misty und Rocko sind nach ihren Reisen durch Kanto nicht mehr aus dem Universum wegzudenken. Mittlerweile sind beide nicht mehr regelmäßig in der Serie zu sehen, jetzt bekommen sie einen neuen Gastauftritt spendiert.

Am 14. und 21. September 2017 werden zwei Episoden aus der aktuellen Staffel 20 „Sonne & Mond“ ausgestrahlt, in der Ash seine Reise durch die Alola-Region unterbricht und einen Abstecher in seine Heimatregion Kanto unternimmt. Obwohl er in Kanto nur für ein Schulprojekt zu Besuch ist, trifft er sich mit seinen alten Pokémon, Misty und Rocko und führt mit ihnen Kämpfe durch. Rocko setzt dabei ein Mega-Stahlos und Misty ein Mega-Garados ein.

Episode 985 heißt „An Alola! In Kanto! Brock & Misty!!“, Episode 986 „Gym Battle! Z-Move VS Mega Evolution!!“. In Deutschland dürften die Folgen erst in einigen Monaten ausgestrahlt werden.

Hier könnt ihr den Pokémon-Anime anschauen.

