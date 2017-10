Pokémon - Keine Spiele für Nintendo 3DS mehr

Mit den kommenden Editionen Pokémon Ultrasonne und Ultramond verabschiedet man sich vom Nintendo 3DS. Es sind die letzten Pokémon-Spiele für Nintendo 3DS. Danach fokussiert man sich komplett auf die Entwicklung für Nintendo Switch.

Wer Pokémon Ultrasonne und Ultramond erwirbt, kauft die letzten Pokémon-Spiele auf dem Nintendo 3DS. Man wolle sich danach von der mittlerweile mehr als sechs Jahre alten Plattform verabschieden, erklärte das Entwicklerteam in einem Interview mit IGN.

Entwickler GAME FREAK habe das Maximum an dem erreicht, was auf dem Nintendo 3DS möglich wäre. Ultrasonne und Ultramond wären der Höhepunkt der bisherigen Entwicklungsarbeit für die 3DS-Plattform.

Pokémon nur noch für Switch

Nach Release der beiden Editionen wird sich GAME FREAK vollständig auf Pokémon für Nintendo Switch konzentrieren. Auf der diesjährigen E3 enthüllte The Pokémon Company, dass man bereits an einem vollwertigen Pokémon-Spiel für die Switch arbeite.

Derzeit arbeiten 80 Personen an Pokémon Ultrasonne und Ultramond, an Sonne und Mond waren noch 160 beteiligt. Auch wenn nicht ganz klar ist, was die anderen 80 aktuell tun, dürfte es am wahrscheinlichsten sein, dass sie bereits am Switch-Ableger arbeiten.

Jetzt vorbestellen: Pokémon Ultrasonne und Ultramond für Nintendo 3DS!

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.

Seitenauswahl

Infos zu Pokémon

Pokémon - The Pokémon Company meldet starken Umsatz The Pokémon Company International konnte angesichts des zwanzigsten Geburtstag der Spielereihe einen starken Umsatz erwirtschaften. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte das Pokémon-Unternehmen 3,3 ...