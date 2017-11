Pokémon - Film-Ende bringt Fans zum Ausrasten

Nach mehreren Jahren kam endlich ein Pokémon-Film zurück auf die große Kinoleinwand. Der mittlerweile zwanzigste Film, Pokémon: Du bist dran, überraschte nicht nur mit einem ungewöhnlichen Aufbau, sondern obendrein einem völlig abgedrehten Ende.

Dabei gibt es bereits einiges, was am neuen Pokémon-Film verrückt zu sein scheint: Die Geschichte der ersten Anime-Staffel wird völlig neu erzählt, wichtige Charaktere wie Rocko und Misty gestrichen, Pokémon aus späteren Generationen tauchen hier auf. Wichtige Ereignisse der ersten Staffel bekommen Twists verpasst, die aus einem anderen Universum zu sein scheinen.

Das Ende topt jedoch alles: Pikachu spricht! Bislang war diese Fähigkeit nur dem Team-Rocket-Mitglied Mauzi und wenigen weiteren Wesen vorbehalten, Pikachu hat man allerdings noch nie gehört. Das ganze klingt genauso abgedreht, wie man es sich vorstellen mag.

Bislang ist die Szene im Internet nur in englischer Sprache verfügbar. Im unten eingebetteten Twitter-Video könnt ihr die Reaktion des verblüfften Publikums genau hören. Ich war übrigens ebenfalls im Kino, um den neuen Pokémon-Film zu sehen: Die Reaktion war bei uns ziemlich ähnlich, der gesamte Saal rastete fast aus, als die Szene folgte.

Hi, I am just learning that Pikachu speaks English in the new Pokemon movie and, yes, it is extremely fucking weird pic.twitter.com/k5hm5lyW7Y