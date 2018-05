Pokémon - Drei neue Switch-Spiele, wir haben den Überblick!

Heute wurden gleich drei neue Pokémon-Spiele für die Nintendo Switch angekündigt. Wir haben den Überblick über die neuen Titel, die für eure Konsole erscheinen werden.

Wer jetzt aufwacht, darf sich über zahlreiche Neuigkeiten zur Pokémon-Reihe freuen. Auf einer Pressekonferenz wurden gleich drei neue Spiele für die Nintendo Switch enthüllt.

Damit ihr bestens informiert in den Tag startet, haben wir hier die Übersicht!

Pokémon Quest

Mit dem kleinen Spinoff-Titel Pokémon Quest erlebt ihr ein kostenloses Abenteuer auf einer etwas anderen Art und Weise. Lasst eure Pokémon zu Blöcken werden und erkundet mit ihnen eine geheimnisvolle Insel. Der Titel ist ab sofort für Switch erhältlich, ab Juni obendrein für Smartphones und Tablets.

Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli

Es sind die ersten größeren Spiele für die Nintendo Switch: Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli basieren auf dem originalen Pokémon Gelb und sind vor allem als Einstieg in die Serie gedacht. Ein deutlich vereinfachtes Fangsystem, basierend auf Pokémon Go, ein Koop-Modus sowie hinterherlaufende Pokémon sind die Folge. Keine Sorge: Es sind nur Ableger, nicht Titel der regulären Hauptreihe.

Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli erscheinen im November.

Pokémon für Nintendo Switch

Bis wir ein vollwertiges Pokémon-Spiel der Hauptreihe bekommen, müssen wir uns allerdings noch mehr als ein Jahr lang gedulden. Die achte Generation wird mit Pokémon für Nintendo Switch erst Ende 2019 erscheinen. Dafür bekommen wir dann die altbekannte Taschenmonster-Dosis serviert, auf ganz traditionelle Art und Weise.

