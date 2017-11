Pokémon Ultrasonne & Ultramond - So gut sind die Editionen wirklich - Review Übersicht

Am Freitag erscheint die neuen Editionen der Pokémon-Serie, Ultrasonne und Ultramond. Wir haben uns alle Reviews angeschaut und geben euch die ultimative Übersicht über alle Tests sowie die aktuellen Durchschnittswertungen.

Zurück in Alola will GAME FREAK die Geschichte von Pokémon Sonne und Mond umschreiben. In Pokémon Ultrasonne und Ultramond werden neue Elemente eingeführt, der Schritt in die Ultra-Dimension gewagt und die Rückkehr von Team Rocket gefeiert. Können die neuen Editionen überzeugen oder handelt es sich um einen einfachen Aufguss?

Tests und Reviews zu Pokémon Ultrasonne und Ultramond - Übersicht zu allen Wertungen

Wir geben euch in unserer heutigen Review-Übersicht eine ausführliche Übersicht über alle Tests, Wertungen, Vorschauen und Eindrücke. Beachtet, dass viele Reviews noch in Arbeit sind - wir werden die Liste deshalb stetig aktualisieren.

Die überwiegende Meinung der Tester: Ultrasonne und Ultramond sind verbesserte Varianten von Sonne und Mond, bieten jedoch aus storytechnischer Sicht wenig neues. Ganz im Gegenteil, die Hauptstory ist quasi eine Kopie der Vorgänger. Allerdings sorgen Twists am Ende, zahlreiche neue Mini-Funktionen und ein umfangreiches Endgame dafür, dass Ultrasonne und Ultramond als die besten Editionen für den Nintendo 3DS gelten. Die besten Editionen und auch die letzten - der nächste Teil erscheint nämlich für die Nintendo Switch.

Ihr könnt Pokémon Ultrasonne und Ultramond hier kaufen.

Opencritic Durchschnittswertung: 87.

Nintendo Life : 100.

: 100. Spieletipps : 92.

: 92. Metro GameCentral : 90.

: 90. Destructoid : 90.

: 90. IGN : 90.

: 90. Eurogamer Italy : 90.

: 90. GameReactor : 90.

: 90. IGN Italy : 89.

: 89. GIGA : 85.

: 85. IGN Spain : 83.

: 83. TheSixthAxis : 80.

: 80. GameSpot : 80.

: 80. EGM: 80.

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.

