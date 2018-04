Pokémon Ultrasonne & Ultramond - Nummer 807: Zeraora offiziell enthüllt

Das letzte Pokémon der siebten Generation wurde offiziell enthüllt. Zeraora gilt als Mysteriöses Pokémon und wird zusammen mit Lugia eine Hauptrolle im nächsten Kinofilm spielen.

In einer Folge der japanischen Fernsehsendung Oha Suta wurde am Sonntag ein brandneues Pokémon enthüllt. Zeraora gehört zu den besonders seltenen „Mysteriösen Pokémon“ und ist mit der National-Dex-Nummer 807 das finale Monster der siebten Spielegeneration.

Zeraora soll zusammen mit Lugia eine Hauptrolle im nächsten Pokémon-Kinofilm einnehmen. Dieser soll noch in diesem Sommer in den japanischen Kinos starten, kurz darauf soll die Veröffentlichung in Deutschland erfolgen.

Die ersten Infos zu Zeraora

Auf der offiziellen Website wurden die ersten Details zu Zeraora bekannt gegeben:

Typ: Elektro

Kategorie: Blitzsturm

Größe: 1,5m

Gewicht: 44,5kg

„Das Mysteriöse Pokémon Zeraora schlägt ein wie ein Blitz! Dieses Pokémon erzeugt ein mächtiges Magnetfeld, indem es starke Stromstöße aus den Ballen an seinen Händen und Füßen ausstößt. Es nutzt dieses Feld, um zu schweben und blitzschnell durch die Luft zu flitzen. Seine Höchstgeschwindigkeit entspricht angeblich der eines Blitzeinschlags. Anders als die meisten Elektro-Pokémon befindet sich in seinem Körper kein Organ, das Strom erzeugen kann. Dafür ist es jedoch imstande, Elektrizität von externen Quellen zu sammeln, zu speichern und anschließend für sich selbst zu nutzen. Wenn es große Mengen an Elektrizität verbraucht, sträubt sich das Fell an seinem ganzen Körper.“

Event-Verteilung von Zeraora

Noch ist unklar, wann und in welcher Form Zeraora seinen Einzug in Pokémon Ultrasonne und Ultramond feiert. Denkbar wäre eine Verteilung über das Internet oder als Aktion in teilnehmenden Filialen des Videospielhändlers GameStop.