Pokémon Ultrasonne & Ultramond - Ab sofort erhältlich und Launch-Trailer

Die neuesten Spieltitel der Pokémon-Reihe, Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond sind ab sofort im Handel und im Nintendo eShop erhältlich. Passend zu dem heutigen Release haben Nintendo und The Pokémon Company zudem den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr euch innerhalb unserer News anschauen könnt.

"Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond für Systeme der Nintendo 3DS-Familie bieten eine alternative Geschichte, die in der gleichen Welt spielt wie Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Außerdem sind neue Pokémon mit dabei, die weder in Pokémon Sonne noch in Pokémon Mond vorkamen und es gibt neue Elemente, die das Abenteuer noch unterhaltsamer machen," heißt es.