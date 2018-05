Pokémon Switch - Traditionelles Spiel der Hauptreihe kommt 2019

Ein traditionelles Spiel der Pokémon-Reihe wird 2019 für Nintendo Switch erscheinen. In diesem Jahr kommt lediglich ein Spinoff, das als Einstieg in die Serie dienen soll. Wir haben alle Informationen zur Zukunft der Reihe.

Wer von Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli enttäuscht ist, kann sich auf ein weiteres Abenteuer freuen: Zusätzlich zum Spinoff gibt es im kommenden Jahr einen regulären Ableger der Hauptreihe für die Nintendo Switch!

Die Spiele Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli seien vor allem für Einsteiger gedacht, die zum ersten Mal einen Titel auf einer Konsole spielen. Dazu gehören vor allem die vielen Spieler, die bislang nur mit Pokémon Go in Berührung kamen.

Die neuen Pokémon-Spiele für Switch

Derzeit wird man beim Codenamen Pokémon für Nintendo Switch bleiben, da genauere Details noch bekanntgegeben werden müssen. Fest steht nur, dass man dem Stil von Pokémon X und Y sowie Sonne und Mond folgen will. Die Hauptreihe soll vor allem kompetitive Spieler ansprechen, während die Spinoffs für grundsätzlich jeden gedacht seien.

Immerhin gibt es etwas zum Releasetermin: Pokémon für Nintendo Switch wird in der zweiten Jahreshälfte 2019 erscheinen.