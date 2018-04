Pokémon Switch - Trademark gesichert, Zusammenhang möglich

Nintendo hat in Japan ein neues Trademark angemeldet. Gesichert wurde die Bezeichnung „Ultra Shiny“, im direkten Zusammenhang mit der Pokémon-Serie. Ist das etwa ein Hinweis auf den nächsten Ableger für die Nintendo Switch?

Wir haben uns mit einer japanischsprachigen Person zusammengesetzt und mehr Details zum Trademark erfahren. Die Übersetzung ist nämlich nicht ganz so einfach anzunehmen, wie man denken könnte.

Der japanische Begriff für „Shiny“, wie die weiter unten beschriebenen Pokémon genannt werden, ist nämlich 光るポケモン, in Schriftzeichen übersetzt „Hikaru“. In der Markenschutz-Anmeldung wird das シャイニー mit unseren Schriftzeichen tatsächlich in „Shainii“ übersetzt. Unklar ist also, warum man diesen Begriff in Japan schützen müsste, wenn er dort gar nicht verwendet wird.

Ursprüngliche News:

Wir wissen es mittlerweile alle: Irgendwann, ob 2018 oder noch später, erscheint ein Pokémon für die Nintendo Switch. Derzeit wissen wir aber weder wie das Spiel überhaupt aussehen wird noch wie es überhaupt heißen soll.

Einen ersten Hinweis könnte uns Publisher Nintendo jetzt aber gegeben haben. In Japan sicherte sich das Unternehmen zusammen mit Game Freak und Creatures, den beiden anderen Eigentümern der Pokémon-Reihe, die Rechte am Begriff „Ultra Shiny“.

Pokémon für die Switch

Wer sich zumindest ein wenig mit der Serie auseinander gesetzt hat, dürfte wissen, inwiefern der Begriff mit dieser zusammenhängt. Als „Shiny“ bezeichnet man besonders seltene Pokémon, die über eine andere Farbgebung verfügen als reguläre Exemplare.

Unklar ist aber, was man unter einem „Ultra Shiny“ verstehen soll, immerhin sind die Möglichkeiten nahezu grenzenlos. Handelt es sich hierbei um ein noch selteneres Wesen, dessen Farbe sich abermals vom Original unterscheidet?

Ultra Shiny, aber wofür?

Die Einsatzmöglichkeiten für den Begriff sind ohnehin vielfältig. Wie üblich sicherten sich die Studios sämtliche Rechte für Fernsehserien, Videospiele, Sammelkarten, Merchandise, Songs und so weiter und so fort.

Fans vermuten, dass es sich hierbei um ein neues Feature handelt, das in Pokémon für Switch zum Einsatz kommt. Steht die Ankündigung kurz bevor? Wer weiß, weiß.

