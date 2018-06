Pokémon Switch - Ist ein Spiel, das Fans schon immer haben wollten

Der 2019 erscheinende Pokémon-Teil für Nintendo Switch soll ein Spiel sein, auf das sich Fans schon immer gefreut haben. Entwickler GAME FREAK wolle die Reihe stark weiterentwickeln.

Das 2019 erscheinende Pokémon für Nintendo Switch soll vor allem für langjährige Fans gedacht sein. Das verspricht zumindest Tsunekazu Ishihara von der Pokémon Company.

In einem Interview mit dem japanischen Famitsu-Magazin erklärte Ishihara, dass die noch namenlosen Teile ein Gegenpol zu den bereits angekündigten Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli darstellen sollen. Diese seien vor allem für Spieler gedacht, die bislang nur mit Pokémon Go in Berührung kamen und endlich in einen Konsolenableger einsteigen wollen.

Pokémon-Spiel für Pokémon-Fans

Man wolle bezwecken, dass sich besonders Langzeitfans auf die Spiele freuen werden. Dafür solle auch Entwickler GAME FREAK sorgen:

Das Spiel wird ein gutes Verständnis dafür geben, wie ein sich weiterentwickeltes Pokémon-Spiel aussieht, das den Erfolg der Traditionen Game Freaks fortsetzt.

Die Spiele sollen grafisch sämtliche Vorgänger übertreffen, offenbar auch Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli. Es werde zudem brandneue Pokémon und zahlreiche frische Gameplay-Elemente geben:

Wir wollen dafür sorgen, dass Pokémon-Fans sagen: „Das ist etwas, worauf ich gewartet habe“, indem wir ein brandneues Produkt abliefern, vollgepackt mit Gameplay-Elementen und zahlreichen neuen anzutreffenden Pokémon.

Los geht's mit Let's Go

Wer kaum noch auf ein neues Pokémon-Spiel warten kann, sollte einfach in diesem Jahr zuschlagen. Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli sollen sich zwar vom Konzept der Hauptreihe unterscheiden, wirken aber dennoch vielversprechend:

