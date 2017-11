Pokémon Switch - Remake, Reboot oder neue Generation?

Was wird Pokémon für Nintendo Switch eigentlich für ein Spiel? Zur Option stehen ein Remake, ein Reboot oder eine komplett neue Generation. Doch welche ist die wahrscheinlichste?

In den kommenden Jahren wird Pokémon für Nintendo Switch erscheinen. Doch welche Art von Spiel erwartet uns mit den neuen Teilen eigentlich?

Für was sich GAME FREAK letztendlich entscheidet, ist noch unklar. Drei Optionen stehen für das neue Pokémon-Spiel zur Verfügung: Ein Remake, ein Reboot und die neue achte Generation.

Remake der vierten Generation auf Switch

Spätestens seit Release von Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir wünschen sich Spieler ein Remake der vierten Generation. Die Neuauflage von Pokémon Diamant und Perl würde nicht mehr auf dem Nintendo 3DS, sondern auf der Nintendo Switch erscheinen - wenn es sie überhaupt geben wird.

Das neue Pokémon für Nintendo Switch könnte mit einem echten Kracher, dem Remake der vierten Generation, aufwarten und viele Spielerherzen höher schlagen lassen. Damit könnten alte und neue Fans der Reihe gleichermaßen bedient werden. Sicheres Spiel!

Reboot der ersten Generation

Mit den neuen Spielen führte Entwickler GAME FREAK einen neuen Zeitstrahl innerhalb der Pokémon-Geschichte ein: Spiele, in denen die Mega-Entwicklung vorhanden ist, spielen in einem gänzlich anderen Universum. Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir sind also nicht identisch mit Pokémon Rubin und Saphir, sondern spielen in einem anderen Universum.

GAME FREAK könnte also ein Reboot zur ersten Generation der Pokémon-Reihe entwickeln. In den neuen Spielen – Sonne, Mond, Ultrasonne und Ultramond – gibt es zahlreiche Andeutungen an die erste Generation. Das Reboot würde in einem neuen Universum spielen und die Geschichte von Pokémon Rot und Blau komplett neu erzählen.

Die achte Generation der Pokémon

Sieben Generationen liegen hinter uns, die achte steht noch bevor: Mit den neuen Editionen könnte GAME FREAK eine Tradition fortführen. Eine neue Konsole bedeutet immer auch, dass eine neue Generation eingeführt wird.

Brandneue Pokémon, eine brandneue Region, eine völlig frische Story und nie zuvor dagewesene Charaktere. Werden die Entwickler diesen sicheren Weg nehmen?

