Pokémon Switch - Das ist mit Pokémon Stars passiert

2016 kam erstmals das Gerücht auf, dass Pokémon Stars in Entwicklung für Nintendo Switch ist. Mittlerweile wissen wir, dass es nicht dazu kommen wird. Doch was ist aus der Zusatzedition zu Sonne und Mond eigentlich passiert?

Sonne, Mond und Sterne: Was sinnvoll klang, wurde letztendlich nicht umgesetzt. Bereits 2016 kam erstmals das Gerücht auf, dass Entwickler GAME FREAK an Pokémon Stars für die Nintendo Switch arbeitet.

Die Kollegen von Eurogamer berichteten mit Berufung auf mehrere Quellen, dass 2017 eine Zusatzedition zu Pokémon Sonne und Mond exklusiv für Nintendo Switch erscheinen soll. Mit dem angehenden Jahreswechsel wissen wir: Dazu wird es nicht kommen. Nun wurde der Report auf den Prüfstand gestellt und offenbart eine Kehrtwende von Nintendo, The Pokémon Company und GAME FREAK.

Stars wurde entwickelt und eingestampft

Ja, Pokémon Stars war tatsächlich real. Die drei beteiligten Firmen arbeiteten an einem geheimen Stars-Projekt, doch was dahinter steckte, ist nicht wirklich klar. Viele sprechen von einer Zusatzedition, andere lediglich von schnell herbeigezauberten Ports von Sonne und Mond, um die Engine unter Beweis zu stellen.

Stars wurde parallel zu Sonne und Mond entwickelt, um erste Erfahrungen mit der Nintendo Switch zu sammeln. Die neue Nintendo-Konsole war da noch gar nicht offiziell angekündigt, die Engine der neuen Pokémon-Generation ist jedoch gewappnet: Sie ist geeignet für HD-Modelle und ist auch auf neue Systeme schnell portiert.

Pokémon auf Switch, ein System-Seller

Ursprünglich sollte Pokémon Stars wohl für die Nintendo Switch erscheinen, um gemeinsam mit Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild gleich drei große Gründe zum Kauf der Konsole bieten zu können. Nintendos Vertrauen in den Erfolg ihres neuen Systems war durch den Flop der Wii U geschmälert, der Release von gleich drei System-Sellern im ersten Jahr die logische Konsequenz.

Anfang diesen Jahres zeichnete sich jedoch ab, dass die Nintendo Switch den Kickstart durch einen Pokémon-Release nicht benötigte. Der Erfolg war gegeben - mit oder ohne Pokémon Stars. Mario und Zelda waren die Retter.

Die Treue zum Nintendo 3DS

Problematisch wäre außerdem der sich weiterhin gut verkaufende Nintendo 3DS gewesen. Der atmet derzeit aus releastechnischer Sicht seine letzten Atemzüge, viel Zeit verbleibt ihm nicht. 2017 hätte die Konsole keinen einzigen großen Titel zum Weihnachtsgeschäft gehabt.

Die Treue zum Handheld habe letztendlich dafür gesorgt, dass man das Stars-Projekt begrub und die Zusatzedition mit Pokémon Ultrasonne und Ultramond verwirklichte.

Pokémon Stars wäre kein Fortschritt

Ohnehin hätte sich Pokémon Stars nie wie ein wirklicher Fortschritt der Reihe angefühlt und sehr wahrscheinlich für viele negative Kritiken gesorgt. Zum ersten Mal überhaupt erscheint ein Spiel der Hauptreihe für eine Heimkonsole - hier lediglich eine schnell entwickelte Zusatzedition zu veröffentlichen, wäre diesem Anlass nicht gerecht geworden. Die Möglichkeiten der neuen Konsole, ihrer HD-Fähigkeiten und Features, wären verschwendet. Ein anderer Weg musste her.

Spätestens seit der E3 2017 wissen wir auch offiziell: Ein neues Pokémon-Spiel für die Switch ist in Entwicklung und soll 2018 oder später erscheinen. Entwickler GAME FREAK nutzt die lange Zeit, um ein würdiges Pokémon-Spiel für die Nintendo Switch zu entwickeln.

Wie das aussehen wird, ist aktuell noch unklar.

