Pokémon Switch - Hört scheinbar auf den Namen Let's Go

Das Unternehmen CSC Corporate Domains hat die Domains für "Pokémon Let's Go Pikachu" sowie "Pokémon Let's Go Eevee" (Evoli) registriert. Anscheinend steht die offizielle Ankündigung des Titels für die Nintendo Switch kurz bevor. Möglicherweise wird es bereits in diesem Monat oder spätestens im Rahmen der E3 2018 im Juni so weit sein.

Noch immer warten Pokémon-Fans ungeduldig auf erste konkrete Details zu dem kommenden Nintendo Switch-Ableger. Bislang gibt es weder Screenshots, noch Gameplay, noch ein Setting oder einen Namen.

Letzteres könnte sich nun allerdings geändert haben, denn die Gerüchteküche brodelt derzeit aufgrund von neuen Hinweisen. So hat das Unternehmen CSC Corporate Domains die Domains für "Pokémon Let's Go Pikachu" und "Pokémon Let's Go Eevee" (Evoli) registriert. In der Vergangenheit war diese Firma unter anderem auch für die Registrierung der Domains für "Pokémon Sonne & Mond" verantwortlich. Eine offizielle Bestätigung seitens Nintendo könnte also kurz bevorstehen. Laut verschiedener Gerüchte und Insider-Informationen erhalten wir womöglich bereits im Monat Mai oder spätesten im Rahmen der kommenden E3 erste handfeste Informationen zu Pokémon Switch erhalten.

Pikachu und Evoli

Aufgrund der registrierten Domains wird ersichtlich, dass offensichtlich die beiden Fan-Favoriten Pikachu und Evoli in den Vordergrund der kommenden zwei Editionen rücken werden. Außerdem könnte es sein, dass Pokémon Switch ein Remake von Pokémon Geld sein wird und die Spieler nach Kanto zurückkehren. Außerdem soll es eine Anbindung an Pokémon Go geben, was den Zusatztitel "Let's Go" erklären würde. Das Fangen der Pokémon soll auf der Nintendo Switch ähnlich wie in Pokémon Go funktionieren.

Eine Bestätigung dieser Gerüchte seitens der Verantwortlichen bei Nintendo, GameFreak oder The Pokémon Company hat es bislang nicht gegeben.