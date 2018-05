Pokémon Switch - Große Neuigkeiten am Donnerstag, Zusammenhang möglich

Werden am Donnerstag endlich neue Informationen zu Pokémon für Nintendo Switch enthüllt? Ein offensichtlicher Teaser deutet daraufhin, dass es in dieser Woche der Fall sein wird!

Endlich ein großer Teaser: Am Donnerstag sollen schockierende Informationen zur Pokémon-Reihe bekanntgegeben werden. Das verkündete die japanische Fernsehshow Oha Suta, in der regelmäßig besondere News publiziert werden.

Auf der offiziellen Website wird erläutert, dass es sich um einen Moment handle, an dem eine „völlig neue Geschichte beginnt“. Die Sendung wird bei uns in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um Mitternacht live übertragen.

Pokémon Switch Neue Gerüchte um E3-Enthüllung

Pokémon für Switch möglich

Derzeit ist noch unklar, worum es in der Sendung gehen wird und ob überhaupt ein Zusammenhang zu Pokémon für Nintendo Switch besteht. Denkbar wäre auch, dass lediglich ein neuer Trailer zum kommenden Film gezeigt wird.

Oha Suta war in letzter Zeit ohnehin nicht für relevante Ankündigungen bekannt, die mit den Spielen im Zusammenhang stehen – das war auch mal anders. In den vergangenen Jahren ging sie stattdessen näher auf Informationen ein, die wenige Stunden oder Tage zuvor enthüllt wurden.

Kommt jetzt die Pokémon Direct?

Es wäre also denkbar, dass wir heute eine Pokémon Direct angekündigt bekommen, die dann morgen übertragen wird. Eine entsprechende Enthüllung muss also in den kommenden Stunden erfolgen.

Mittlerweile hat die Website von Oha Suta übrigens die oben erläuterte Beschreibung entfernt und mit „voll mit Pokémon-Informationen“ ersetzt. Entweder will man den Hype ein wenig dämpfen oder man hat den Teaser zu früh öffentlich gemacht – wir werden es sehen.

Pokémon Switch Hört scheinbar auf den Namen Let's Go