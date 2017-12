Pokémon Switch - Eure Pokémon sollen hinterherlaufen können

In Pokémon für Nintendo Switch sollen einem die Monster wieder hinterherlaufen können. Dies geht aus ersten Plänen hervor, die Eurogamer vorliegen. Damit würde ein geliebtes Feature aus Gelb, Heartgold und Soulsilver endlich zurückkehren.

In Gelb, Heartgold und Soulsilver liefen uns die Pokémon noch hinterher, in den neueren Editionen ist dies nicht mehr der Fall. Nun könnte es sein, dass dieses sehnlichst erwünschte Feature mit Pokémon für Nintendo Switch endlich zurückkehrt.

Dem neuesten Bericht der Kollegen von Eurogamer zufolge, soll Entwickler GAME FREAK an der Rückkehr der stets folgenden Pokémon interessiert sein. Mit der im Vergleich zu früheren Generationen starken Hardware der Nintendo Switch könnten die Pokémon erstmals glaubhaft dargestellt werden.

Vorarbeit für das neue Pokémon bereits geleistet

Fest steht, dass sämtliche Modelle der bislang bekannten Pokémon bereits vollständig in HD erstellt wurden. Außerdem existiert eine Lauf-Animation, die von GAME FREAK in den Spieldateien von Pokémon Sonne und Mond zurückgelassen wurde. Die Vorarbeit für die Rückkehr des Features wurde also bereits geleistet.

