Pokémon Switch - Entwickler will 2018 besonders viel Hype aufbauen

Wie auch immer Pokémon für Nintendo Switch aussehen wird, Entwickler GAME FREAK gibt sich schon jetzt selbstsicher. 2018 plane das Studio, besonders viel Hype um die Serie aufzubauen.

In der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins wird Kazumasa Iwao, Director von Pokémon Ultrasonne und Ultramond, folgendermaßen zitiert:

„ Frohes neues Jahr. In 2017 waren wir in der Lage, Pokémon Ultrasonne und Ultramond zu veröffentlichen und wir sind jedem dankbar, der sie [die Titel] gespielt hat. In 2018 werden wir weiterhin Hype für Pokémon aufbauen, also seid gespannt.“