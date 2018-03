Pokémon Switch - Enthüllung könnte kurz bevorstehen

Der japanische Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen hüllt sich derzeit bezüglich der Enthüllung von Pokémon für Nintendo Switch in Schweigen. Im Rahmen einer Investorenkonferenz ging Nintendo vor kurzem auf den Release-Termin ein und verkündete, dass man derzeit nichts Weiteres anzukündigen habe. Das Datum werde deshalb vorerst bei einem "2018 oder später" bleiben.

Sollte das Pokémon-Rollenspiel für die Nintendo Switch tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen, müsste es spätestens bis zur E3 2018 angekündigt werden. Ist das nicht der Fall, kann fest mit einer Veröffentlichung in 2019 gerechnet werden.

Nun möchten die französischen Kollegen von Pokegraph erfahren haben, dass im Dezember gleich zwei Pokémon-Titel für die Nintendo Switch erscheinen werden. Möglicherweise handelt es sich dabei aber auch einfach nur um zwei verschiedene Versionen des neuen Spiels. Außerdem soll Bandai im Mai im Rahmen einer Pressekonferenz Merchandise-Artikel zu dem kommenden Switch-Titel vorstellen.

Laut der Kollegen heiße dies auch, dass das neue Pokémon-Spiel für die Switch irgendwann im April oder Anfang Mai angekündigt wird. Bislang handelt es sich dabei lediglich um Gerüchte. Außerdem lässt sich nur schwer einschätzen, wie vertrauensvoll Pokegraph als Quelle tatsächlich ist. Allerdings möchten die Verantwortlichen von Pixelpar ähnliche Informationen erhalten haben. Weitere in der Vergangenheit stets gut informierte Pokémon-Quellen scheinen von einer baldigen Enthüllung bisher noch nichts mitbekommen zu haben.

