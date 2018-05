Pokémon Switch - Ankündigung heute Nacht, erste Details früh am Morgen - Gerücht

Die Ankündigung von Pokémon für Nintendo Switch soll heute Nacht stattfinden. Die ersten Details erscheien in Deutschland somit am frühen Morgen. Wir haben die aktuellen Gerüchte für euch zusammengetragen.

In wenigen Stunden soll Pokémon für Nintendo Switch endlich enthüllt werden. Wie aus mehreren Quellen hervorgeht, wird The Pokémon Company in der heutigen Nacht ein passendes Event abhalten.

Ausgewählte Journalisten sollen um 3:00 Uhr deutscher Zeit einen ersten Blick auf den neuen Pokémon-Teil erhalten. Um 4:30 Uhr soll die Ankündigung dann auch für die Öffentlichkeit erfolgen.

Pokémon Switch noch heute Nacht?

Das berichten die Nutzer „Emily Rogers“ und „King Zell“, die im Gaming-Forum ResetERA aktiv sind. Mehrere Quellen sollen bestätigt haben, dass ein entsprechendes Event heute Nacht in Japan stattfinden soll (wir haben irgendetwas in der Art auch schon angedeutet bekommen, aber bis jetzt nicht geglaubt).

Wir bleiben die ganze Nacht für euch und warten gespannt auf neue Informationen. Sollten diese auch wirklich kommen, lest ihr sie zuerst hier auf PlayNation. Sollten keine kommen, werden wir uns leise in den Schlaf weinen.

Aktuelle Pokémon für Switch News

Die neuesten Gerüchte haben wir in den folgenden News für euch zusammengefasst: