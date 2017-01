Mit Pokémon Stars sollen wir die berühmte Taschenmonster-Reihe auf der Nintendo Switch erleben dürfen. Bekommen wir endlich ein Pokémon in HD auf der neuen Konsole? Nintendo hält sich dazu noch bedeckt.

Sonne, Mond und Sterne - Pokémon Sonne & Mond erschienen im vergangenen Jahr für den Nintendo 3DS und stieß auf positive Resonanz. Angeblich soll Entwickler GAME FREAK bereits an Pokémon Stars arbeiten, einer Zusatzedition in Full HD für die Nintendo Switch.

Bislang ist Pokémon Stars nicht offiziell bestätigt: Erste Gerüchte kamen auf, als die Kollegen von Eurogamer „aus zuverlässiger Quelle“ von der Existenz der Edition erfahren haben sollen. Weitere Journalisten mit Kontakten zu Nintendo sollen ebenfalls Details zu Pokémon Stars erhalten haben.

Es ist Zeit für Pokémon Switch

Pokémon Stars für Nintendo Switch wäre das erste Spiel der Hauptreihe, das wir in nativem HD erleben können. Zahlreiche Modelle sind in Pokémon Sonne & Mond bereits mit High Definition animiert, mit bestimmten Tools kann der Titel sogar in HD wiedergegeben werden.

Unklar ist, inwiefern sich Pokémon Stars auf der Switch anderweitig von Sonne und Mond unterscheiden könnte. Gerüchten zufolge soll es zwanzig komplett neue Pokémon geben, die nur in der Switch-Version auftauchen sollen - das halten wir jedoch für äußerst unwahrscheinlich.

Pokémon Stars - Wann wird es angekündigt?

Sowohl auf der Nintendo Switch Präsentation als auch bei anderen Events hielten sich Nintendo und GAME FREAK sowie The Pokémon Company bedeckt. Eine Ankündigung des Titels ist frühestens im späten Frühjahr oder sogar erst zur E3 2017 zu erwarten.

Für Pokémon Switch wäre das ein großer Schritt in Richtung Zukunft der Reihe. Es wäre der erste Teil seit längerer Zeit, der mit nur einem Bildschirm auskommen und sich somit auf die Wurzeln der Reihe fokussieren könnte. Mehr Infos findet ihr hier:

Seitenauswahl

Infos zu Pokémon Stars

Siehe auch: edition