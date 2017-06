Pokémon Stars - Direct im Live-Stream anschauen

Heute Nachmittag findet eine Pokémon Direct von Nintendo im Live-Stream statt. Fans erwarten die Trailer-Enthüllung von Pokémon Stars für Switch. Alle Infos zum Event!

Am heutigen Nachmittag findet eine Pokémon Direct statt, auf der wohl ein neues Spiel angekündigt wird. Nintendo wird wohl den neuesten Teil Pokémon Stars offiziell enthüllen.

Wann und was: Wird Pokémon Stars angekündigt?

Die Pokémon Direct findet im Rahmen eines Live-Streams statt, der ab 16:00 Uhr deutscher Zeit übertragen wird. Der Pokémon-Livestream wird von Nintendo veranstaltet.

Was wir im Rahmen der Pokémon Direct zu sehen bekommen, ist noch völlig unklar. The Pokémon Company spricht in einer offiziellen Ankündigung lediglich von „großen Neuigkeiten“ bei diesem „besonderen Event“.

Spinoffs und Pokémon Go?

Fans spekulieren, dass Pokémon Stars als Zusatzedition zu Pokémon Sonne & Mond für die neueste Heimkonsole Nintendo Switch angekündigt wird. Eventuell bekommen wir jedoch auch ein Spinoff oder Infos zu Pokémon Go zu sehen.

Der Pokémon Direct Live-Stream startet um 16 Uhr. Ihr könnt die gesamte Übertragung unten verfolgen. Alle News, Trailer, Gameplay-Videos und Neuankündigungen bekommt ihr im Anschluss auf PlayNation.

Pokémon Direct Live-Stream von Nintendo

Infos zu Pokémon Stars

