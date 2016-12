Manche Pokémon haben es in Sonne und Mond nicht leicht, doch was dieses Flegmon durchmachen muss, grenzt schon an einer Katastrophe. Es gilt im Spiel nämlich als Delikatesse.

Flegmon ist faul, träge und spürt Schmerz erst nach einigen Sekunden um darauf zu reagieren. So weit so gut, doch in Pokémon Sonne und Mond gesellt sich ein Detail zu diesem Wesen, welches bereits bekannt war, doch hier seinen Höhepunkt erreicht. Die Rede ist von Flegmons Schwanz.

Bereits in den Vorgängern konnte man seine Rute für knapp 10.000 Poké-Dollar kaufen, doch einen wirklichen Zweck hatte sie noch nie. Das wird auch in Pokémon Sonne und Mond nicht der Fall sein, doch die Beschreibung von Flegmon lässt ahnen, wie begehrt seine Rute geworden ist.

In der offiziellen Beschreibung heißt es:

"In Alola bereiten viele Familien Flegmon-Ruten zu, indem sie diese zuerst trocknen und dann in Salzwasser kochen."

Wir machen es kurz: Flegmons Schweif scheint eine Delikatesse zu sein, die in Alola hin und wieder auf den Tisch kommt. Eine wirklich traurige Geschichte über ein so friedvolles Wesen - zum Glück wächst die Rute wieder nach und es verspürt beim abtrennen keinen Schmerz.

