Es wird immer grausamer. Es besteht Grund zur Sorge, dass dieses Pokémon seinen Trainer umbringt - auch wenn es gar nicht böswillig ist oder es vorhat.

In den vergangenen Tagen berichteten wir bereits über so manch ein merkwürdiges Pokémon, welches so gar nicht in die friedvolle Welt von Pokémon Sonne und Mond zu passen scheint. Heute erweitern wir diese Liste und dürfen euch das liebenswürdige Kosturso (Bewear) vorstellen.

Diese eigentlich süße Panda-Art, ist ein völlig neues Wesen, welches in den Editionen Einzug erhält. Doch laut dem Pokédex könnte es sein, dass es seinen Trainer umbringt. Der deutsche und amerikanische Auszug unterscheidet sich nämlich ein wenig in der Wortwahl und macht einen anderen Sinn.

In der deutschen Version ist davon die Rede, dass Kosturso seinem Trainer die Rippen brechen kann, weil es ihn umarmen will. Also keine böswillige Absicht und ein paar Schmerzen - alles halb so wild. Doch wenn man sich den amerikanischen Beitrag ansieht, vergeht einem das Wohlbefinden.

"This Pokémon has the habit of hugging its companions. Many Trainers have left this world after their spines were squashed by its hug."

Hier ist ebenfalls die Rede von zerquetschten Rippen, doch drei Worte stechen besonders heraus. Left this world = Todesfall. Tötet dieses Pokémon wirklich seine Trainer? Natürlich könnte es sich auch einfach um eine Übertreibung im Pokédex handeln, doch ganz so sicher sind wir uns da nicht. Was meint ihr?

