In Pokémon Sonne und Mond beginnt heute die zweite globale Mission. Nachdem Game Freak und Nintendo bei der ersten Aufgabe für alle Spieler einsehen mussten, dass das Ziel zu hoch gesteckt war, wird nun nach eine Million gefangene Pokémon durch ein Insel-Scan gefragt.

Game Freak und Nintendo richten sich an alle Spieler von Pokémon Sonne und Mond und verkünden den Start der zweiten globalen Mission. Demnach muss die Community insgesamt eine Million Pokémon mithilfe der Insel-Scan-Funktion fangen oder besiegen. Wenn das gelingt, winkt eine Belohnung.

Globale Mission in Pokémon Sonne und Mond

Demnach können sich die Teilnehmer auf 2017 Festivalmünzen in Pokémon Sonne und Mond freuen, wenn ab heute bis zum 09. Januar 2017 die eine Million Pokémon gefangen oder erledigt wurden. Als Teilnehmer gilt dabei jeder, der für das Endergebnis geholfen hat – hier genügt schon ein Kampf nach einem Insel-Scan.

Sollte der zweite globale Event nicht geschafft werden, erhalten alle Beteiligten nur 217 Festivalmünzen.

Mehr Festivalmünzen mit Pokémon Global Link

So oder so: Wer sich in Pokémon Sonne und Mond mit seinem Pokémon-Global-Link-Account anmeldet, erhält das Doppelte der Festivalmünzen. Beim Erreichen des Ziels sind es dann sogar 4034.

Schaltet euren Nintendo 3DS an und scant die Insel von vorne bis hinten! Wir wünschen euch viel Spaß beim globalen Spektakel Nummer 2.

