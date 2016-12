Die neuen Editionen Pokémon Sonne & Mond könnten zum Release vielerorts ausverkauft sein, es werden Lieferengpässe befürchtet. Nintendo rechnet derweil mit dem besten Launch in der Geschichte der Serie.

In fast jedem Fachhandel befinden sich die neuen Editionen Pokémon Sonne & Mond weit vorne in den Vorbesteller-Charts. Wer pünktlich zum Release loslegen will, muss jedoch aufpassen, denn vielerorts könnten die Spiele ausverkauft sein.

Zur Erinnerung, Pokémon Sonne & Mond sollen am 18. November in den USA und am 23. November in Europa erscheinen. Einige Vorbesteller wurden auf Amazon bereits vertröstet, dass ihre Lieferung erst am 24. November oder 25. November erfolgen wird.

Rekord-Jahr für Pokémon

Auch bei einzelnden teilnehmenden Händlern wird es knapp, gerade die limitierte Steelbook-Edition scheint vielerorts bereits jetzt vergriffen zu sein. Die digitale Version im Nintendo eShop ist von den Engpässen natürlich nicht betroffen.

Bei Publisher Nintendo glaubt man derzeit an einen Rekord-Launch. Sonne & Mond sind die Spiele mit den meisten Vorbestellungen der Unternehmensgeschichte, auch die Demo wurde millionenfach heruntergeladen. Wer jetzt noch vorbestellen will, kann dies hier auf Amazon tun.*

