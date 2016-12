Die Welt der Pokémon schien immer so friedlich und liebevoll, doch hinter so manch einem Wesen versteckt sich ein grausames Detail. Dürfen wir euch Driftlon, ein wahres Killer-Pokémon vorstellen?

Die Sonne scheint auf den Inseln in Alola und die Vögel zwitschern liebenswert, während die Bewohner fröhlich ihren Tätigkeiten nachgehen. Ja, Pokémon Sonne & Mond ist irgendwo auch ein Spiel für Kinder, doch wenn man ein wenig tiefer in die Materie eindringt, entdeckt man so manch ein Detail, welches einen vor Schreck erstarren lässt.

News: Flegmon's Rute wird von den Bewohnern verspeist

Dass die Rute eines Flegmons als Delikatesse gilt ist ja noch zu verkraften, da diese wieder nachwächst und es beim abtrennen keinen Schmerz verspürt, doch bei der Beschreibung von Driftlon in Pokémon Sonne, gefriert uns das Blut in den Adern.

"Es heißt, dass es kleine Kinder an die Hand nehme und ins Jenseits zerre. Schwere Kinder sind ihm eine Last."

Kurios: Spieler benennen dieses Pokémon nach Trump

Fassen wir also mal zusammen: Driftlon lockt kleine Kinder an und gaukelt ihnen vor, es sei ein Luftballon, nur um sie dann nach oben zu reißen und sie ins Jenseits zu befördern? Dieses eigentlich niedliche Pokémon tötet damit also kleine Kinder und zerstört mit dem Verlust ganze Familien - klingt plötzlich gar nicht mehr so friedlich. Nur wenn das Kind besonders dick ist, hat es eine Chance und ist zu schwer für Driftlon.

Die Beschreibung von Pokémon Mond fällt übrigens nicht gerade beruhigender aus:

"Wenn aus irgendeinem Grund sein Körper platzt, entweicht seine Seele mit einem Geräusch, das wie ein Schrei klingt."

Gewinnspiel: Staubt einen neuen Nintendo 3DS mit Poké-Merch bei uns ab

Seitenauswahl

Infos zu Pokémon Sonne & Mond

Pokémon Sonne & Mond - Gewinnspiel - Wir verlosen 3DS, Merchandise & Sonne und Mond! In Zusammenarbeit mit Nintendo verlosen wir ein großes Pokémon-Fanpaket! Gewinnt die neuen Editionen Sonne & Mond, einen brandneuen New Nintendo 3DS XL und tolles Merchandise zum ...