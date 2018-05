Pokémon Quest - Spinoff angekündigt, erscheint für Switch und Mobile

Auf einer Pressekonferenz wurde das Spinoff Pokémon Quest offiziell angekündigt. Der Titel soll für die Nintendo Switch und Smartphones erscheinen. Es handle sich um das erste Spiel, das für die Konsole erscheinen wird.

Ein weiteres Spinoff kommt: Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde Pokémon Quest offiziell enthüllt. Obwohl es von GAME FREAK stammt, soll es sich nicht um einen Teil der Hauptreihe handeln.

Pokémon Quest wird für Nintendo Switch und Smartphones sowie Tablets veröffentlicht. Auf der Konsole ist das Spiel ab sofort verfügbar, der Release für mobile Endgeräte erfolgt im Juni. Es handle sich um ein kostenlos spielbaren Titel, der über optionale Mikrotransaktionen verfügt.

Der Titel weist einen deutlich anderen Grafikstil hervor, der in einem klobigen Pixeldesign daherkommt. Sämtliche Pokémon stammen – wie auch in Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli – aus der Kanto-Region.

Das Spiel kann komplett über den Touchscreen gesteuert werden. Alternativ ist es möglich, auf traditionelle Controller zuzugreifen, die vor allem für den Fernsehmodus notwendig sind.

Ein kostenloses Spinoff

Wilde Pokémon können angetroffen, attackiert und angefreundet werden. Der Titel spielt auf dem mysteriösen Kubo-Eiland, das voller Geheimnisse und Gegenstände stecken soll.

Die Fähigkeiten eurer Pokémon könnt ihr über Spezialitems namens P-Steine aufbessern und individualisieren. Bis zu drei Monster können gleichzeitig eurer Partie angehören.

