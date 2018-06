Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Weitere Ableger sind denkbar

Laut des zuständigen Directors von Pokémon Let's Go Pikachu & Let's Go Evoli könnten zukünftig weitere Ableger der Pokémon: Let's Go-Serie neben der traditionellen Reihe erscheinen.

Pokémon-Fans dürften sich derzeit eigentlich nicht beklagen. Während im kommenden Jahr ein neuer Ableger für die Nintendo Switch erscheinen soll, kann mit Pokémon Quest bereits jetzt auf der Hybrid-Konsole losgelegt werden. Um das Paket rund zu machen, sind außerdem die beiden Switch-Titel Pokémon Let's Go Pikachu & Let's GO Evoli vor kurzem angekündigt worden. Die Pokémon-Teile für die Nintendo Switch sollen auf Pokémon Gelb basieren und dementsprechend in Kanto spielen, wie die Beteiligten mitteilten.

Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli Offiziell angekündigt: Release, Gameplay und Trailer

Pokémon Let's Go Pikachu & Let's GO Evoli vorbestellen*!

Weitere Ableger denkbar

Innerhalb eines aktuellen Interviews mit den Kollegen von Eurogamer hat sich nun Producer und Director Junichi Masuda zu Wort gemeldet und über das Pokémon-Franchise gesprochen. Laut dem Entwickler sei es durchaus möglich, dass die Pokémon Let's Go-Serie neben der traditionellen Reihe fortgeführt wird.

"Ich würde sagen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass es sowohl eine Let's Go als auch die Hauptserie gibt, wenn sich die Spiele wirklich gut verkaufen und von vielen Leuten gespielt werden. Aber im Moment konzentrieren wir uns wirklich auf die Entwicklung und bringen einfach nur eine Menge Leute dazu, die Spiele zu spielen," so Masuda.

Pokémon Let's Go Pikachu & Let's Go Evoli sollen weltweit am 16. November 2018 für die Nintendo Switch erscheinen.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.*