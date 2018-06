Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Mew gibt es für 50 Euro zusätzlich

Diese weniger erfreuliche Meldung wurde in der heutigen Nintendo Direct enthüllt. Darin verwies man explizit darauf, dass Mew ein exklusiver Teil des Pokéball Plus sein solle.

Wenn ihr in Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli ein Mew haben wollt, müsst ihr wohl oder übel 50 Euro zahlen. Das Pokémon kann nämlich nur durch den Kauf des Pokéball Plus erworben werden.