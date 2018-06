Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Es wird nur begrenzte Online-Funktionen geben

Die Verantwortlichen hinter Pokémon Let's Go Pikachu & Let's Go Evoli haben einige Worte über die Online-Funktionen der kommenden Let's Go-Spiele verloren. Wie es heißt, werden diese im Vergleich zu früheren Pokémon-Spielen begrenzt sein.

In der vergangenen Woche gaben Nintendo, The Pokémon Company, Niantic und GAME FREAK auf einer Pressekonferenz in Japan erste Details zu Pokémon Let's Go Pikachu & Let's GO Evoli bekannt. Die Pokémon-Teile für die Nintendo Switch sollen auf Pokémon Gelb basieren und dementsprechend in Kanto spielen.

Außerdem sehen die Entwickler die Pokémon Let's Go-Reihe nicht als einen vollwertigen Titel der Hauptreihe, sondern eher als Spinoff. Dafür wird in der zweiten Jahreshälfte 2019 ein vollwertiges Spiel der nächsten Generation erscheinen, das deutlich traditioneller erscheint. Laut Producer und Director Junichi Masuda sei es außerdem durchaus möglich, dass die Pokémon Let's Go-Serie neben der traditionellen Reihe fortgeführt wird.

Begrenzte Online-Features

Wie es bei Pokémon Let's Go Pikachu & Let's Go Evoli mit Online-Features aussehen wird, war bislang eher verwirrend und unübersichtlich. Ursprünglich wurde angekündigt, dass das Spiel den Online-Service von Nintendo Switch nicht nutzen würde. Dadurch glaubten einige Spieler, dass die Let's Go-Spiele offline wären. Innerhalb einer Erklärung gegenüber der Kollegen von Game Informer verrieten die Verantwortlichen von der Pokémon Company, dass beide Spiele über Online-Funktionen verfügen werden, die aber im Vergleich zu früheren Pokémon-Spielen begrenzt sind.

So können die Taschenmonster lediglich mit Freunden bekämpft oder getauscht werden. "Es gibt keine GTS, Wonder Trade oder Battle Spot (Rating-Kämpfe, freie Kämpfe und Online-Wettbewerbe, etc.)", so der zuständige Entwickler. Außerdem müssen sich Spieler für ein Nintendo Switch Online-Abonnement anmelden, um auf die Online-Features zugreifen zu können. Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Pokémon Let's Go Pikachu & Let's Go Evoli sollen weltweit am 16. November 2018 für die Nintendo Switch erscheinen.

