Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Brandneues Monster enthalten, das erstmals auftaucht

Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli werden ein brandneues Monster enthalten, das zum allerersten Mal auftauchen wird. Noch ist unklar, um welches Wesen es gehen wird.

Eigentlich sollen in Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli lediglich Monster der ersten Generation auftauchen, doch das ist nur die halbe Wahrheit. Am Ende des offiziellen Trailers wurde ein weiteres Pokémon angedeutet.

Gezeigt wird, wie der Spieler ein Geschenk von den beiden Editionen zu Pokémon Go versendet. Es wird erwähnt, dass den Spieler „ein besonderes Pokémon“ erwarte.

Von der Switch zum Handy

Das Geschenk ist offenbar in Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli aufzufinden. Es wird explizit gelistet, dass „das Geschenk an Pokémon Go versendet“ wird. In Pokémon Go kann das Präsent dann geöffnet werden.

Noch ist unklar, um welches Pokémon es sich handeln wird. Der offizielle Twitter-Account der Serie hat aber offiziell bestätigt, dass es sich um ein Monster handeln wird, das noch nie zuvor gesehen wurde. Es wird also ein bislang unbekanntes, völlig neues Pokémon sein.