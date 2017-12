Pokémon Kristall - Erscheint für 3DS mit Celebi-Event

Im Januar wird Pokémon Kristall für den Nintendo 3DS erscheinen. Eine spezielle Virtual-Console-Version wird für den eShop und als Box-Version veröffentlicht. Zusätzlich wurde ein spezieller New Nintendo 2DS XL im Pikachu-Design enthüllt.

Die Pokémon-Reihe feiert einen weiterhin ungebrochenen Event, nun geht die Reise weiter: Nintendo hat enthüllt, dass Pokémon Kristall am 26. Januar 2018 für den Nintendo 3DS erscheint.

Die Zusatzedition zu Pokémon Gold und Silber, die bereits im Herbst für Nintendo 3DS erschienen sind, soll sowohl im eShop als auch im Einzelhandel erhältlich sein.

Celebi-Event und Pikachu-2DS

Mit dem Release von Pokémon Kristall für Nintendo 3DS wird außerdem erstmals das Steineichenwald-Event mit dem legendären Pokémon Celebi außerhalb Japans verfügbar gemacht. Spieler in Nordamerika und Europa können Celebi zum ersten Mal ohne Anwendung von Cheat-Modulen in Pokémon Kristall fangen.

Am 26. Januar 2018 soll außerdem ein neues Modell des New Nintendo 2DS XL veröffentlicht werden. Die besondere Pikachu-Edition war bislang nur in Japan erhältlich.

