Pokémon Gold und Silber - Retail-Versionen vorbestellen jetzt möglich

Pokémon Gold und Silber erscheinen als Retail-Version zurück in den Läden. Nintendo wird die beiden Retro-Klassiker für Nintendo 3DS neuveröffentlichen und eine limitierte Anzahl an Boxen verkaufen. Nun sind die Vorbestellungen möglich.

Die GameBoy-Klassiker Pokémon Gold und Silber kommen 18 Jahre später zurück in die Läden. Nintendo wird eine limitierte Anzahl an Retail-Versionen für die Neuveröffentlichung auf dem Nintendo 3DS in die Regale der Händler bringen.

Es handelt sich bei der Retail-Version um eine schicke Verpackung im alten Cover-Design, das ihr in euer Regal stellen könnt. Darin enthalten ist ein Code zum Einlösen im Nintendo eShop.

Ihr könnt Pokémon Gold und Silber ab sofort vorbestellen. Hier geht's:

Pokémon Gold für Nintendo 3DS vorbestellen

Pokémon Silber für Nintendo 3DS vorbestellen

Hinweis: Bei den Links handelt es sich um Affiliate-Links. Für jeden darüber erfolgten Kauf erhalten wir eine kleine Provision.

Infos zu Pokémon Gold und Silber