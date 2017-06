Pokémon Gold und Silber - Release für 3DS via Virtual Console

Pokémon Gold und Silber erscheint für den Nintendo 3DS – über die Virtual Console. Als Release-Termin für den Klassiker aus der Spiele-Reihe von Game Freak kündigte Nintendo den 22. September 2017 an – der gleiche Tag, an dem Pokken Tournament für die Switch erscheint.

Zur heutigen Pokémon Direct erhofften sich viele Fans die Ankündigung eines Pokémon-Titels für die Nintendo Switch. Stattdessen gab es die Enthüllung von Pokken Tournament DX für die Switch, die Ankündigung zu Pokémon Ultra Sonne & Mond und das Highlight für Retro-Freunde: Pokémon Gold und Silber kommt für die Virtual Console auf den Nintendo 3DS.

Pokémon Gold und Silber für die 3DS Virtual Console

Mit der virtuellen Konsole, wie die Virtual Console frei übersetzt heißt, bietet Nintendo ältere Spiele-Klassiker als digitalen Download an. Die Titel werden grafisch nicht verbessert, sondern nur für die neuen Handhelds Nintendo 3DS und New Nintendo 3DS optimiert. Neben einer Speicherfunktion gibt es auch alle anderen altbekannten Features.

Pokémon Gold und Silber markierte den Beginn der zweiten Pokémon-Generation und erschien erstmals im November 1999 für den Game Boy und Game Boy Color. Mit Pokémon HeartGold und SoulSilver gab es ein Remake für den Nintendo DS, das im September 2009 auf den Markt kam.

Der Preis für Pokémon Gold und Silber in der 3DS Virtual Console ist noch nicht bekannt. Als Release-Termin nannte Nintendo den 22. September 2017. An diesem Tag wird zugleich Pokken Tournament DX in den Handel kommen.

Pokémon Kristall wird nicht in der Virtual Console spielbar sein.

