Pokémon Gold und Silber - Launch-Trailer zur Virtual Console ist da

Pokčmon Gold und Silber kommen zurück für den Handheld und erscheinen für den Nintendo 3DS. Der Release-Termin steht bereits seit einiger Zeit fest und nun gibt es einen offiziellen Launch-Trailer.

Das Universum rund um Pokémon bleibt nicht stehen. Die Fanbase ist ungebrochen groß und so veröffentlichen Nintendo und The Pokémon Company in regelmäßigen Abständen Updates zu ihrer Spielepalette. Jüngst wurden Retail-Versionen von Pokémon Gold und Silber für den Nintendo 3DS angekündigt. Die Anzahl ist jedoch begrenzt:

Pokémon Gold und Silber sollte also für den Nintendo 3DS erscheinen. Doch primär möchten die Hersteller damit den digitalen Markt fokussieren, weshalb die Titel für die Virtual Console veröffentlcht werden. Damit wird die zweite Pokémon-Generation ihr offizielles Comeback feiern.

Feature und Release

Passend zum Release am 22. September 2017 haben die Entwickler nun einen entsprechenden Launch-Trailer veröffentlicht, der unterhalb der News eingebunden ist.

Die Spiele werden alle bekannten Funktionen bieten. Zudem ist es möglich, dass ihr drahtlos mit euren Freunden kämpfen und Pokémon austauschen könnt. Das ist dank der Funktionen des Nintendo 3DS kein Problem. Die Spiele werden zudem für den Nintendo 2DS zu haben sein. Ein Blick in den eShop von Nintendo dürfte sich also in den nächsten Tagen lohnen.

Infos zu Pokémon Gold und Silber