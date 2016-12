Nur für kurze Zeit kann in Pokémon Go ein ganz besonderes Weihnachts-Pikachu gefangen werden. Dieses kann sich außerdem in ein Weihnachts-Raichu weiterentwickeln. Wir verraten euch alles zum besonderen Pikachu und zur schönsten Zeit des Jahres, nämlich Weihnachten.

Die Festtage beginnen ab sofort in Pokémon Go und Spieler haben die Chance auf ein besonderes Geschenk. Als erstes Präsent wurde das Weihnachts-Pikachu enthüllt, das eine süße zu Weihnachten passende Mütze trägt. Aber wie genau kommt man an das besondere Pikachu?

Das Weihnachts-Pikachu ersetzt das reguläre Pikachu, das ihr in der freien Natur fangen könnt. Um das Weihnachts-Pikachu fangen zu können, müsst ihr einfach eure "In der Nähe"-Anzeige im Auge behalten oder euch selbst auf die Suche nach dem Pokémon begeben.

Weihnachts-Pikachu in Pokémon Go fangen

Sobald ihr das Weihnachts-Pikachu seht, könnt ihr es mitsamt seiner Mütze fangen und es gehört auch. Habt ihr genug Pikachu-Bonbon gesammelt, könnt ihr das Weihnachts-Pikachu außerdem in ein süßes Weihnachts-Raichu weiterentwickeln! Weihnachts-Raichu taucht sehr selten ebenfalls wild auf.

Das Weihnachts-Pikachu ist ab sofort fangbar, die Aktion ist jedoch limitiert. Bis zum 29. Dezember um 19 Uhr deutscher Zeit ist es möglich, das besondere Pikachu in Pokémon Go zu fangen und im Anschluss für immer zu behalten. Beeilt euch also!

