Pokémon Go - Wann kommen Ho-Oh und andere legendäre Pokémon?

Arktos, Lavados, Zapdos und Lugia - wie geht es mit den legendären Pokémon weiter? Wann erscheinen Ho-Oh, Suicune, Raikou und Entei in Pokémon Go? Wir versuchen, den Fragen auf den Grund zu gehen.

Erst kamen Lugia und Arktos, dann Lavados und jetzt Zapdos - doch was kommt danach? Welche legendären Pokémon dürfen wir schon bald in Pokémon Go erleben?

Bis zum 14. August 2017 wird Zapdos in schwierigen Raid-Kämpfen verfügbar sein. Unklar ist noch, wie lange Lugia im Spiel verbleibt - Niantic hat noch keine weiteren Angaben getätigt.

Die fehlenden legendären Pokémon

Sobald Zapdos aus Pokémon Go entfernt wird, wird nur Lugia bleiben. Doch welche legendären Pokémon dürfen wir danach erwarten?

Aktuell verbleiben Mew, Mewtu, Raikou, Suicune, Entei, Celebi und Ho-Oh. In dem offiziellen Trailer zu den legendären Pokémon war zumindest Letzteres zu sehen.

Kommt bald Ho-Oh?

Es dürfte also davon auszugehen sein, dass wir zumindest Ho-Oh bald fangen dürfen. Möglich wäre es, dass der legendäre Vogel aus Pokémon Gold im Rahmen des morgen startenden Japan-Events aktiviert wird.

Mew und Mewtu werden wahrscheinlich im Rahmen eines ganz besonderen Events aktiviert. Dasselbe gilt auch für Raikou, Suicune und Entei, die höchstwahrscheinlich ein ähnliches Verteilungsprinzip wie Arktos, Lavados und Zapdos erleben werden.

Celebi, das Schlusslicht

Celebi dürfte wohl als letztes Pokémon freigeschaltet werden, da es auch in allen Spielen der Hauptreihe und des Anime eine besondere Rolle einnimmt.

Fest steht, dass Entwickler Niantic bereits an neuen legendären Events arbeiten dürfte. Im Quellcode wurde im Rahmen der letzten Updates mehrere Stellen Programmiercode entfernt und hinzugefügt. Wir dürfen gespannt sein!

