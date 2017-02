Pokémon Go - Valentinstag-Event mit doppelten Bonbons bestätigt

Am Valentinstag wird es in Pokémon Go ein besonderes Event geben. Spieler dürfen sich auf doppelte Bonbons und sechs Stunden anhaltende Lockmodule freuen. Außerdem wird die Chance erhöht, ein seltenes Chaneira zu fangen.

Die Farbe der Liebe ist rosa - auch am Valentinstag. In Pokémon Go wird es zur romantischsten Zeit des Jahres ein besonderes Event geben, das euch unter anderem doppelte Bonbons bescheren wird.

Wenn ihr Pokémon fangt, ausbrütet oder verschickt, gibt es für euch die doppelte Anzahl Bonbons. Auch euer Kumpel-Pokémon wird als Begleiter doppelt so viele Bonbons für euch verdienen, als ihr normalerweise gewohnt seid. Zur Feier des Tages wird die Dauer von Lockmodulen auf sechs Stunden erhöht.

Mehr Liebe in Pokémon Go

Im Rahmen des Pokémon Go Valentinstag-Events erhaltet ihr außerdem eine höhere Chance, seltene Pokémon wie Chaneira, Pixi, Knuddeluff und andere pinkfarbige Wesen zu finden. Des Weiteren ist es wahrscheinlicher, dass Pii, Fluffeluff und Kussilla aus Eiern schlüpfen.

Das Pokémon Go Valentinstag-Event läuft vom 08. Februar (20 Uhr) bis zum 15. Februar (20 Uhr). Kennt ihr eigentlich schon die Pokémon aus der zweiten Generation? Diese Bonbons solltet ihr jetzt sammeln, damit ihr sie kriegen könnt:

