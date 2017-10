Pokémon Go - Update behebt offensichtlich Hitzeprobleme

Hitzeprobleme bei Smartphones durch Pokémon Go sorgten in der Vergangenheit für reichlich Frust unter Hobby-Trainern. Ein neues Update verschafft nun offensichtlich Besserung, wie zahlreiche Spieler auf Reddit berichten.

Anscheinend hat Entwickler Ninantic mit dem neuesten Patch für den Mobile-Titel Pokémon Go die Hitzeprobleme größtenteils aus der Welt geschafft, die viele Spieler zur Weißglut getrieben haben.

Update behebt offensichtlich Hitzeprobleme

Für Hobby-Trainer gibt es kaum es schlimmeres, als wenn das eigene Smartphone während der Suche nach neuen Pokémon so heiß wird, dass es kaum noch in den Händen gehalten werden kann und der Charakter im Spiel hängen bleibt. Dieses Problem ist in der Vergangenheit des Öfteren aufgetreten und sorgte für reichlich Frust unter den Spielern.

Nun haben die Entwickler mit Update 0.75.1 für Android sowie 1.45.1 für iOS das Problem offensichtlich aus der Welt geschafft, wie viele Spieler auf Reddit berichten. So schreibt ein Nutzer: "Ich spiele auf einem Xperia Z5 Compact und konnte zuvor nicht mehr als zehn Minuten spielen, bevor ich die App schließen und das Smartphone abkühlen lassen musste".

Nach dem Download sowie der Installation des Updates scheint dieses Problem anscheinend endgültig der Vergangenheit anzugehören. "Jetzt kann ich mein Smartphone wieder in den Händen halten und weite Distanzen laufen, ohne dass mein Charakter hängenbleibt und sich der Pokéball unendlich lange dreht". Auch andere Spieler berichten von einer deutlichen Verbesserung der Hitzeprobleme.

Unklar ist bislang allerdings, auf welchen Modellen tatsächlich eine Besserung durch das entsprechende Update eingetreten ist. Weiterhin werden zudem kleinere Bugfixes betrieben und diverse Spieleassests angepasst.

