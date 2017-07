Pokémon Go - Update 1.39.1 für iOS / 0.69.1 für Android - Patchnotes

Am Abend wurde ein neues Pokémon Go Update zum Download veröffentlicht. Wir haben alle Informationen zu Version 1.39.1 für iOS und 0.69.1 für Android mit erstem Blick auf die Patchnotes, bei denen einige Dinge verändert wurden.

Ab sofort steht ein brandneues Pokémon Go Update zum Download zur Verfügung. Entwickler Niantic hat die neue Version 0.69.1 für Android und 1.39.1 für iOS im App Store sowie Play Store zum Herunterladen veröffentlicht.

Der neue Pokémon Go Patch sorgt vor allem für einige Bugfixes und bringt den Intuitions-Teamleiter Spark zurück ins Spiel. Außerdem wurde ein Fehler behoben, der für einige Spielabstürze auf dem iPhone 6 sorgte.

Das neue Pokémon Go Update 0.69.1 beziehungsweise 1.39.1 wird nach und nach im Play Store und App Store ausgerollt. Wann ihr die Version herunterladen könnt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.

Das steckt im neuen Pokémon Go Update!

