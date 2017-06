Pokémon Go - Update 1.33.1 für iOS / 0.63.1 für Android - Patchnotes

Am Dienstagabend wurde ein neues Pokémon Go Update zum Download veröffentlicht. Wir haben alle Informationen zu Version 1.33.1 für iOS und 0.63.1 für Android mit erstem Blick auf die Patchnotes, die ein neues Feature im Medaillen-Bildschirm beinhalten.

Ab sofort steht ein brandneues Pokémon Go Update zum Download zur Verfügung. Entwickler Niantic hat die neue Version 0.63.1 für Android und 1.33.1 für iOS im App Store sowie Play Store zum Herunterladen veröffentlicht.

Der neue Pokémon Go Patch enthält unter anderem Sprachunterstützung für Brasilianisch und Portugiesisch. Außerdem erscheint mit einem Klick auf eine Medaille ab sofort der Abstand zur nächsten Stufe.

Das neue Pokémon Go Update 0.63.1 beziehungsweise 1.33.1 wird nach und nach im Play Store und App Store ausgerollt. Wann ihr die Version herunterladen könnt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Einen Blick auf die neuen Features findet ihr unten.

Das steckt im neuen Pokémon Go Update!

