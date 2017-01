Pokémon Go - Update 1.25.0 für iOS / 0.55.0 für Android - Patchnotes

Am späten Samstagabend wurde ein neues Pokémon Go Update zum Download veröffentlicht. Wir haben alle Informationen zu Version 1.25.0 für iOS und 0.55.0 für Android inklusive der offiziellen Patchnotes, die Performance-Verbesserungen versprechen.

Ab sofort steht ein brandneues Pokémon Go Update zum Download zur Verfügung. Entwickler Niantic hat die neue Version 0.55.0 für Android und 1.25.0 für iOS im App Store sowie Play Store zum Herunterladen veröffentlicht.

Einmal mehr ist im neuen Pokémon Go Patch kein neues Feature enthalten. Stattdessen kümmert man sich im Update um Performance-Verbesserungen, die das Spielen flüssiger und schneller machen sollen.

Das neue Pokémon Go Update 0.55.0 beziehungsweise 1.25.0 wird nach und nach im Play Store und App Store ausgerollt. Wann ihr die Version herunterladen könnt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Ihr findet die vollständigen Patchnotes zum Update wie immer unten.

