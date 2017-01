Seit dem gestrigen Abend steht ein neues Pokémon Go Update zum Download zur Verfügung. Wir fassen für euch alle Details und Infos zu Version 0.53.2 für Android und 1.23.2 für iOS plus die offiziellen Patchnotes zusammen, die heute lediglich die südkoreanische Sprache beinhalten.

Der US-amerikanische Entwickler Niantic hat ein neues Pokémon Go Update zum Download veröffentlicht. Ab sofort steht die neue Version 0.53.2 für Android und 1.23.2 für iOS im App Store sowie Play Store zum Herunterladen zur Verfügung.

Wer sich auf neue Features gefreut hat, muss jetzt leider enttäuscht werden. Die neue Version von Pokémon Go bringt lediglich die Unterstützung für die südkoreanische Sprache, auch unter der Haube soll sich nicht sonderlich viel getan worden sein .

Das neue Pokémon Go Update 0.53.2 beziehungsweise 1.23.2 wird nach und nach im Play Store und App Store ausgerollt. Wann ihr die Version herunterladen könnt ist unklar. Ihr findet unten die vollständigen Patchnotes zum Update.

Außerdem: Teste Dein Wissen! Was weißt Du alles über Pokémon Go?

Das steckt im neuen Update!

Alle Guides gibt es hier in der Übersicht!

Allgemeine Infos

Für Anfänger

Technische Probleme

Guides, Tricks und Tipps

Fans von Pokémon Go bekommen zum Jahreswechsel die Extra-Portion an seltenen Starter-Pokémon. Für kurze Zeit spawnen Bisasam, Glumanda und Schiggy und ihre Weiterentwicklungen deutlich öfter ...

In Pokémon Go wird fröhlich Weihnachten gefeiert. Im Rahmen des aktuell laufenden Events können Spieler sich neben kostenlosen Ei-Brutmaschinen einige Festtagsangebote sichern. In der ...