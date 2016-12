Seit kurzer Zeit sind die ersten Taschenmonster aus Generation 2 in Pokémon Go verfügbar. Doch Spieler waren sich bei Togepi unsicher, ob es sich auch zu Togetic weiterentwickeln kann. Jetzt hat es jemand geschafft, Togepi gleich drei Mal auszubrüten und die Entwicklung zu starten.

Ist es möglich, in Pokémon Go ein Togepi zu Togetic weiterzuentwickeln? Diese Frage stellten sich tausende Fans in den letzten Tagen, denn seit Kurzem ist Generation 2 in Pokémon Go verfügbar, wenn auch nur zu einem kleinen Teil.

Derzeit sind nur die Baby-Pokémon in Pokémon Go enthalten, nicht alle 100 neuen Taschenmonster der zweiten Generation. Die Baby-Pokémon sind Vorstufen bereits bekannter Pokémon aus der ersten Generation mit 151 Pokémon.

Die neuen Babys in Pokémon Go

Ein Baby-Pokémon ist jedoch keine Vorstufe zu einem Pokémon der ersten Generation, nämlich Togepi. Dieses hat man damals in Pokémon Gold und Silber als Einführung in die neue Brut-Mechanik erhalten, um es nach einiger Zeit aus seinem Ei schlüpfen zu lassen.

Togepi entwickelt sich zu Togetic weiter, doch bislang wusste niemand, ob die Entwicklung denn auch möglich ist oder ob die Funktion ausgebaut ist. Offiziell sprach Entwickler Niantic nämlich nur von Baby-Pokémon, die neu in Pokémon Go sind - nicht von anderen Monstern.

Togepi zu Togetic entwickeln - geht das?

Die Voraussetzungen, um Togepi zu Togetic weiterzuentwickeln, sind nicht sonderlich einfach zu erfüllen. Ganze 50 Togepi-Bonbons werden für die Evolution benötigt. Bis zu 21 Bonbons kann man mit dem Ausbrüten von einem Togepi-Ei erhalten, maximal 8 weitere täglich mit dem Buddy-System - aber auch nur, wenn man täglich 40 Kilometer läuft.

Ein erster Spieler hat es jetzt geschafft, irgendwie an diese gigantische Summe von Bonbons zu kommen. Hierbei spielte Glück eine große Rolle: Er schaffte es, Togepi gleich drei Mal auszubrüten und kam so auf insgesamt 21 Bonbons. Und tatsächlich: Togepi lässt sich zu Togetic weiterentwickeln!

